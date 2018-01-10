حاول القفز من إرتفاع 3 أمتار و.. هكذا أوقف الرأس المدبر لأخطر شبكة مخدرات!

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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بعد تفشي ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في بيروت وجبل لبنان، والضرر الكبير الذي تلحقه بالمجتمع، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة هذه الظاهرة، باشرت القطعات المختصة فيها عمليات الرصد والمراقبة بغية توقيف الرأس المدبر لأخطر شبكات ترويج المخدرات في المحافظتين المذكورتين، وهو:

_ ع. أ. ( مواليد عام 1978، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب 72 ملاحقة قانونية بجرائم تجارة وترويج المخدرات.

بتاريخ 4/01/2018 وبعد رصد المطلوب المذكور في منزله ببلدة حربتا/ البقاع، قامت قوة من الشعبة بمداهمة المنزل وإحكام الطوق حوله، ولدى دخول مجموعة المداهمة حاول المطلوب الفرار بالقفز من إرتفاع 3 أمتار فتعرض لكسر في رجله وتم توقيفه.

بتفتيش المنزل عثر بداخله على: سلاح كلاشنيكوف عدد 1 ، وأجهزة خلوية، وكيس يحتوي على مادة الكوكايين، ودفاتر حسابات، ومبالغ مالية وأوراق ثبوتية.

بالتحقيق معه اعترف بترأسه شبكة لترويج المخدرات في بيروت وجبل لبنان باسم مستعار هو يوسف، وأنه يقوم بترويج المخدرات نهاراً لعدد كبير من المتعاطين.

كما تم توقيف شقيقه للإشتباه به بجرم مخدرات.

أودع الموقوفان القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف سائر أفراد العصابة.