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كنعان: الاولوية للموازنة والمصارحة ضرورية مع القوات واجتماع قريب

10
JANUARY
2018
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دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة الى ان تضع الموازنة في سلم اولوياتها لانها هكذا تستعيد الثقة الدولية والمحلية على الصعيد المالي فالثقة تعيد المستثمر وتكبر الكتلة النقدية كما انها تمكن الدولة من تحسين وضع الخزينة وتلبية المتطلبات المعيشية. وتابع كنعان ان الموازنة ملف استراتيجي ولا يجب ان يدخل في ملف التجاذبات الانتخابية اي بمعنى اخر الموازنة هي اكثر من ضرورة ويجب ان تتضمن الاصلاحات المتفق عليها اثناء مناقشة موازنة 2017. واشار على سبيل المثال، الاصلاحات المتعلقة بعصر النفقات والجمعيات وقوانين البرامج ونفقات جارية وغيرها وكل ما يؤدي الى تخفيض العجز او ضبطه. 
 
وكشف كنعان للديار بانه سيلتقي مع وزير المالية للبحث في هذا المجال من اجل تسهيل عملية دفع عجلة موازنة 2018 مع الاصلاحات المطلوبة.
اما على الصعيد الانتخابي، اكد النائب كنعان ان ماكينة التيار الوطني الحر جاهزة لخوض الانتخابات النيابية لان مسيرة الوطني الحر وعمله السياسي لم تتوقف يوما وهو لا يعمل فقط موسميا. اليوم، يتم تفعيل الماكينات الانتخابية التابعة للتيار بما ان العد العكسي قد بدأ الا ان تحالفاته لم تحسم بعد وهي خاضعة الى رؤيته على كل المستويات. وهنا شدد ان الانفتاح هو المعيار الذي يعتمد عليه التيار الوطني الحر فالانفتاح هو الاساس الذي يعمل عليه التيار حسب التوازنات. واشار الى ان الاجتماعات الداخلية التي تحصل تركز على الانتخابات مركزيا ومناطقيا والاهم ان الصدى ايجابي في اغلبية المناطق.
 
وحول العلاقة مع القوات اللبنانية، رأى النائب كنعان ان التفاهم مع القوات يتخطى الاستحقاقات الموسمية سواء كانت انتخابية او مصالح سياسية ضيقة مشيرا الى ان التفاهم هدفه تصحيح الخلل على المستوى الوطني. وهنا لفت الى ان التفاهم حقق بعض الاهداف ابرزها قانون انتخابي جديد، قانون استعادة الجنسية، انتخاب رئيس للجمهورية ولكن في الوقت ذاته لم يخف كنعان وجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين ولذلك رآى انه يجب تقييم هذه التباينات لقراءة مشتركة تعيد الامور الى نصابها. وقال كنعان «نحن بحاجة للمصارحة فيما بيننا وسيكون هناك محطة في هذا الاتجاه».
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