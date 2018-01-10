أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 كانون الثاني 2018

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البناء:خفايا وكواليس

خفايا

توقفت أوساط في «قوى 8 آذار» عند التطورات العسكرية اليمنية وإسقاط الجيش اليمني طائرتين سعوديتين فوق صنعاء. وتساءلت الأوساط عما إذا كانت لدى اليمنيين قوة صاروخية جوية متطوّرة إلى هذا الحدّ وقادرة على إصابة أهداف معادية، فما هو السلاح النوعي الذي ستستخدمه المقاومة في لبنان؟ وما حجمه في حال شنّت «إسرائيل» عدواناً عليه؟

كواليس

قال مصدر دبلوماسي عماني رفيع إن لا تطوّرات مرتقبة على مستوى المساعي الدولية لاستئناف المفاوضات في الملف اليمني، وإنّ كلّ الحركة التي تشهدها الاجتماعات التي يعقدها المبعوث الأممي والأفكار التي يطرحها في التداول تهدف لملء الوقت الضائع ولا ترقى إلى مستوى تهيئة الأجواء لجولات محادثات قادمة، مفسّراً عدم وجود حركة دبلوماسية لحكومته لوساطة بين الأطراف المعنية بحجم الخلافات والمسافات البعيدة التي تفصل المواقف عن بعضها.

النهار: أسرار الآلهة

موفد سعودي



تردد أن موفداً سعودياً سيزور بيروت قبل نهاية الشهر الجاري ويلتقي الرئيسين عون والحريري ويوجه دعوات لزيارة المملكة..



ضرب التفاهم

تردد أن موفداً سعودياً سيزور بيروت قبل نهاية الشهر الجاري ويلتقي الرئيسين عون والحريري ويوجه دعوات لزيارة المملكة..

اللواء: أسرار

همس

لا يُخفي مرجع كبير قلقه على الوضع المالي، على الرغم من التطمينات التي تصدر بين الفينة والأخرى.

غمز

يتفاعل التوتر الانتخابي في جسم سياسي ناشط، على خلفية ترشيحات لم تأخذ بعين الاعتبار الأقدميات الحزبية.

لغز

تسود أجواء حيرة في أوساط تيّار سياسي جرَّاء موقف شبه جامد لحزب معني!



الجمهورية: أسرار

إنتظار

عتزم تيار سياسي بارز الإنتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان تشكيل لوائحه الإنتخابية تجنُّباً لإحتمال نشوء خلافات داخلية.

سؤال

سُئل أحد الوزراء عن التحالف الخماسي فأجاب: « ما في شي عالأرض والأحزاب لم تبدأ بعد بتحديد تحالفاتها والصورة ستتبلور في شباط».



إحصاءات

تُظهر إحصاءات يُجريها تيار بارز أن مرشحه في إحدى الدوائر يحصل على نتائج أقل من إسم آخر في التيار هو غير مرشح لكن إسمه طُرح على سبيل جسّ النبض.



شفافية

هاجم رئيس حزب خلال مناسبة أقامها في الجبل «حليفه» على خلفيّة عدم الشفافية والإستمرار في سياسة الإستحواذ على كل شيء.