بالصورة - بطل العالم في قوة الرمي يتعرض لحادث سير مروّع

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تعرض بطل العالم في رياضة قوة الرمي خالد قصاص الى حادث سير خطير يوم الاحد الماضي على طريق فوار انطلياس، حيث انقلبت سيارته الى جانب الطريق.

ونقل قصاص على اثرها الى مستشفى الحكومي في بعبدا حيث يتلقى علاجه، بعد كسور كثيرة في رأسه والقفص الصدري وكتفه.

وخضع قصاص للعملية الاولى يوم الثلثاء على ان يتم علاجه باكثر من عملية جراحية في الايام القليلة المقبلة، خصوصاً وان الكسور كثيرة في جسمه.

تجدر الإشارة الى ان والد خالد، رئيس الاتحاد اللبناني لقوة الرمي د. وليد قصاص سيعقد مؤتمراً صحافياً سيحدد وقته لاحقاً للحديث عن الحادث وملابساته.

يذكر ان قصاص دائماً ما يشارك في بطولات خارجية وهو حائز على عدة ميدالية كان آخرها في الذهبية في بطولة العالم لرياضات قوة الرمي في روسيا البيضاء