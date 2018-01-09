الجيش: 3 طائرات عدوة خرقت الاجواء اللبنانية

A + A -

وطنية - صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخه الساعة 6,00، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12,05، من فوق بلدة كفركلا.



وعند الساعة 7,50، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا، البترون وجبيل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14,45 من فوق البلدة المذكورة.



وعند الساعة 10,30، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والشوف، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14,05 من فوق بلدة الناقورة".