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المادة 47 من قانون الدفاع الوطني الى الواجهة اما ربطُها بضباط دورة 1994 فهدفُه رفض مرسوم الاقدمية

9
JANUARY
2018
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هذه القراءة التي قدمها الكاتب في صحيفة النهار علي حماده عن المشهد الاكبر الذي يحيط بمرسوم الاقدمية. هكذا اذا يبدو الحديث في الكواليس عن احقية هؤلاء الضباط في هذا المرسوم، وعن ارتباطهم بزمن الانقسام اللبناني.

الا ان الخطاب العلني لاهل السياسة مختلف. فهو يتكل على المادة 47 من قانون الدفاع الوطني التي تقول بعدم استطاعة احد ان يعطي الاقدمية الا اذا كانت تقديرا لاعمال باهرة خلال عملية حربية او حفظ امن او اشتباك مسلح في الداخل.

من يحدد اذا من هو مستحق ومن هو غير مستحق؟

الى مجلس شورى الدولة اذا يستطيع المعترض على المرسوم الذهاب للشكوى. هناك المرجع المختص لابداء الملاحظات القانونية. اما اذا كان الاعتراض سياسياً حول مضمون المرسوم، فليقل المعترض ذلك صراحة وليعلن ان هؤلاء الضباط ليسوا كفوئين لانهم من دورة عون.

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