بكاميرا خفية الOtv تقصد محال صب وتركيب لوحات السيارات الجديدة وهذه هي الاسعار

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منذ ايام بدأ التداول بهذا التسجيل الصوتي على واتساب وكثرت قبله شكاوى المواطنين من تلاعب باسعار صب وتركيب لوحات السيارات الجديدة، هذه الشكاوى بلغت اذان ومكاتب هيئة ادارة السير فتحركت هدى سلوم سريعا واصدرت الجمعة هذا التعميم الذي يشدد على عدم قبض اي مبلغ فوق ال 15 الف ليرة، بعدما كانت استدعت النقابة لاجتماع توضيحي . سألنا سلوم عن السعر النهائي الذي ان يدفعه المواطن اذا كانت سيارته غير عمومية، فكان عندها من الجراة ما يكفي لاعطاء رقم مكتبها مباشرة على الهواء لاي شكوى: من مكتبها خرجت سلوم تواكب معنا على الارض سير العمل داخل ارجاء النافعة التي بدت قاعتها هذه متجددة متطورة باحدث الالات فدخلنا الى غرفة صب لوحات السيارات العمومية هي من المرات النادرة التي تسمع فيها شكاوى المواطنين وتصل اذان المسؤولين فتحضر الانذارات ويحذر من سحب الترخيص،فلنعترف انها خطوة رابحة تسجل للمواطن وهيئة ادارة السير معا!