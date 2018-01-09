بين العرقلة والانتخابات الصوتَ وحده قادرٌ على التصحيح

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بات مؤكداً أنه منذ اليوم وحتى 6 أيار تاريخ الانتخابات النيابية وحتى ما بعد 6 أيار من حكومة جديدة وملحقاتِها ومتفرعاتِها سيعيش البلد على إيقاع سمفونية دائمة بحركتين:



حركة أولى ظاهرة، اسمُها الاستحقاقات المُعلَنة، من انتخابات ومؤتمرات وزيارات وعمل لبناء الدولة



وحركة ثانية مُضمرة باطنية مكتومة تَقَوية عنوانُها كيفية التعطيل والعرقلة والحرتقة



في رزنامة بناء الدولة، بات مقرراً أن يكون مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني في آخر شباط وقد يكون في 28 منه تحديداً بعده يكون مؤتمر "سيدر" في باريس بعده يأتي الرئيس الفرنسي إلى بيروت ثم يكون مؤتمر بروكسل لمقاربة قضية النازحين آخر نيسان



أما في رزنامة العرقلة والحرتقة المقابلة فلجانٌ من نوع مقابر المشاريع ومعارك بالنواضير في كل الملفات انضمت إليها اليوم النُفايات



لكن الأخطرَ مما تَكَشَف في هذا النهار، افتضاحُ النيات المبيتة لدى البعض، بعرقلة إقبال المواطنين على الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة



ذلك أن ما ظهر فاقعاً أو فاضحاً في اجتماع اليوم المخصص للموضوع أن وزارة الخارجية أنجزت جهوزيتَها لانتخابات في مئة مركز خارج لبنان من نيوزيلندا إلى إيسلندا



ووزراة الداخلية مستعدة لتنفيذ الأمر نفسِه في عشرة أو خمسة عشر مركزاً اقتراعياً في لبنان



لكن البعضَ يرفض ويعرقل ويتذرع ويتحجج فيما الخلفيات التي تُوصَف بالبغيضة ناتئة من رؤوس المعرقلين



ممنوعٌ على اللبنانيين أن يقترعوا بسهولة أو بكرامة هذا عنوان المعركة المقبلة



معركةٌ يجب أن يرتفع فيها الصوت من أجل الحقِ في الصوت



علماً أن الصوتَ قادرٌ على التصحيح تماماً مثل هذا التسجيل الصوتي الذي صحح سرقة موصوفة