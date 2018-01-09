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قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات. باسيل بعد التكتل: على استعداد لتلبية كل ما يسرع في اقرار الموازنة (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

9
JANUARY
2018
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صرح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح أن التكتل على استعداد لتلبية كل ما يسرع في اقرار الموازنة على ان تعطي مؤشرات اصلاحية

وختم انهم قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات وهناك تعديل الزامي للقانون بسبب عدم انجازها والا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن وغير ذلك اخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة.

وأضاف " اذا كنا قادرين ان نفتح مراكز اقتراع في كل العالم هل نعجز عن فتح مراكز للبنانيين في مناطق قريبة من اماكن سكنهم كي يقترعوا فيها؟ "

ولفت الى انهم قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات وهناك تعديل الزامي للقانون بسبب عدم انجازها والا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن وغير ذلك اخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة.

وقال أن القانون يلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على ان نتفاهم على الامر مسبقا فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات اخرى.

وختم هذه معركة حق ومبادئ للناخب لأن تكون له حرية وامكانية أكبر في المشاركة بالإنتخابات.

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