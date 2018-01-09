نبيل نقولا لروبير غانم: كفوا عن ضرب المؤسسة العسكرية بسياساتكم الكيدية‎

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ردّ عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا على ما صرح به رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم بخصوص اقدمية الضباط، وسأل، ما هو العمل الباهر الذي قاموا به؟ وتابع نقولا: استاذ روبير والدك كان على رأس هذه المؤسسة العسكرية ومن الواضح أنك لم تشرب من كأس كرامتها التي تبذل الغالي من اجل راحتك يا استاذ روبير.

وأضاف نقولا، ان هذه الدولة التي حرمت هؤلاء الضباط ظلما مدة سنتين اعتقد لا يجب ان يبخل عليهم ب٥٠% من حقوقهم ولا يمنن عليهم احد بالمال او بالمعنويات. ويجب الكف عن ضرب هذه المؤسسة بسياساتكم الكيدية.