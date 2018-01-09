لقاءات مالية واقتصادية وادارية لرئيس الجمهورية في قصر بعبدا

A + A -

حاكم مصرف لبنان بداية السنة المالية مطمئنة والمصرف يواصل دعمه الاقتصاد الوطني

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع مالية واقتصادية وادارية.

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع المالية في البلاد. واوضح الحاكم سلامة انه اعلم رئيس الجمهورية ان بداية السنة المالية كانت مطمئنة مؤكدا استمرار الاستقرار النقدي ومواصلة مصرف لبنان الاجراءات التي يتخذها لدعم الاقتصاد الوطني. واشار الحاكم سلامة الى ان الجهات الخارجية المعنية بتحضير مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان على تواصل مع المصرف المركزي للتنسيق في التحضيرات الجارية لضمان انجاح المؤتمر الذي يعلق عليه لبنان اهمية كبيرة.

المطران مطر والوزير وديع الخازن

واستقبل الرئيس عون رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن اللذين وجها الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور قداس عيد مار مارون الذي سيقام في 9 شباط المقبل في كنيسة مار مارون في الجميزة.

محافظا البقاع وجبل لبنان

وفي قصر بعبدا، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين. وزوّد الرئيس عون المحافظين ابو جودة ومكاوي بتوجيهاته متمنيا لهما التوفيق.

برقية الى ملك الاردن

وابرق الرئيس عون الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مهنئا بنجاح الاجهزة الامنية الاردنية في احباط المخطط الارهابي الذي كان يستهدف امن الاردن واستقراره وسلامة مواطنيه. واكد الرئيس عون تضامن لبنان مع الاردن وادانته الاعمال الارهابية.