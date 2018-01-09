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بالتفاصيل - منخفض جوي قادم من ايطاليا يصل مساء السبت ولغاية الاثنين

9
JANUARY
2018
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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا قادما من ايطاليا متوسط الفعالية، من المحتمل ان يؤثر على لبنان مساء السبت ولغاية الاثنين مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر ويكون تأثيره أقوى على المناطق الجنوبية من لبنان.
 
وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة، أشارت مصلحة الابحاث الى التالي:
 
* الاربعاء 10/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 19 درجة بقاعاً و25 درجة ساحلاً، برودة ليلاً، ورياح شرقية.
 
* الخميس 11/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 19 درجة بقاعاً و25 درجة ساحلاً مع برودة ليلاً.
 
* الجمعة 12/ 1/ 2018: طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة التي تبقى اعلى من معدلها، مع احتمال ضئيل لأمطار متفرقة شمالاً.
 
* السبت 13/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة واحتمال هطول امطار متفرقة.
 
* الاحد 14/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة، تهطل أمطار غزيرة متفرقة مع برق ورعد واحتمال تشكل سيول، وثلوج على ارتفاع 1600 متر، وتتركز الفعالية على جنوب لبنان اكثر من باقي المناطق.
 
* الاثنين 15/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة وامطار متفرقة.
 
 
 
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