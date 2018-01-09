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كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

9
JANUARY
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر نسبيا خلال الأيام القادمة.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا.
 
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا.
 
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية (18 درجة مئوية).
 
-الحرارة على الساحل من 7 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الأرز من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 2 الى 19 درجة.
 
-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
 
-الانقشاع جيد متوسط على المرتفعات.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و75 %.
 
-حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 18 درجة.
 
-الضغط الجوي 770 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس 42:06 ساعة غروب الشمس 46:16 
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