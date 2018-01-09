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عصابة لسرقة السيارات في قبضة الشرطة القضائية

9
JANUARY
2018
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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف افراد عصابة لسرقة السيارات وذلك بعدما توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، حول تواجد أحد المشتبه بهم بجرم سرقة السيارات في بلدة الدامور.
 
واضافت المديرية في بيان لها انه وبتاريخ 5/1/2018، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة والرصد، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه في البلدة المذكورة، وهو م. و. (مواليد عام 1989، سوري)، وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة /6/ سيارات من معرض الظريف في الدامور، وذلك بالإشتراك مع آخرين.
 
وتابع البيان انه من خلال عمليات نوعية ومتزامنة، قامت دوريات من المكتب المذكور برصد ومتابعة شركائه وتوقيفهم في مناطق: خلدة، الجية، برجا والكولا، وهم اللبناني م. ظ. (مواليد عام 1990) والسوريين أ. ص.( مواليد عام 1993) وأ. م. (مواليد عام 1995) وط. خ. (مواليد عام 1990) وس. ط. ( مواليد عام 1978) وإ. خ. (مواليد عام 1999) ور.ع. (مواليد عام 1988) وم. ع. (مواليد عام 1993) وم. ع.(مواليد عام 1994).
 
وبحسب بيان قوى الامن فقد اعترف الموقوفون بسرقة السيارات المذكورة من داخل المعرض بواسطة الكسر والخلع، وان اللبناني م. ظ. المذكور قد باع /4/ سيارات في إحدى البلدات البقاعية.
 
كما تبين أن الموقوفَين الأخيرَين مطلوبان للقضاء، أحدهما بموجب مذكرة توقيف بجرم  تزوير، والآخر بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم سرقة سيارات.
وقد تمكنت شعبة المعلومات ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية من ضبط السيارتين المتبقيتين في بلدتي عرمون وحارة الناعمة.
 
 
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