قصف صاروخي إسرئيلي على أحد المواقع العسكرية السورية في ريف دمشق فجر اليوم.. والجيش السوري يتصدى

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نشر الجيش السوري بيان أعلن فيه عن قصف الطيران الاسرائيلي منطقة قرب دمشق بالطائرات والصواريخ وجاء في البيان:

"قام طيران العدو الصهيوني عند الساعة /2,40د / فجر اليوم بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات."

وأضاف البيان: وفي الساعة 3,04كرر العدو عدوانه بإطلاق صاروخين أرض– ارض من الجولان المحتل تصدى لها دفاعنا الجوي وأسقطتهما.

وعند الساعة 4,15 عاود طيران العدو عدوانه بإطلاق4صواريخ من طبريا تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

وأشار الجيش السوري الى أن "هذا العدوان السافر يأتي ليؤكد من جديد دعم إسرائيل للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ومحاولاتها اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة أثر الضربات الموجعة التي تتلقاها في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق والانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في ادلب."

وختم: "القيادة العامة للجيش إذ تجدد تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال العدوانية وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعاتها تؤكد جهوزيتها الدائمة للتصدي لهذه الاعتداءات ومواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وبتر أذرع إسرائيل الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية."