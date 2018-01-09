living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حركة الطيران مهدّدة في مطار بيروت!

9
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في اخر قرار لمجلس الوزراء تقرر توسيع مطمر كوستا برافا وتحديد ارتفاع النفايات الى 15 مترا فقط، وعبر توسيع مطمر كوستا برافا وصل حدود المطمر الى مسافة 200 متر من المدرج الغربي لمطار بيروت وهو المدرج الاساسي الذي تستعمله شركات الطيران الدولية وطيران الشرق الاوسط.
 
هذا وقد هددت منظمة الطيران الدولي انه في حال ارتفاع النفايات الى علو اكثر من 15 مترا كذلك عدم تقديم دراسة عن احتمال حصول انفجار في مطمر كوستا برافا للنفايات حيث يجتمع الغاز الذي تكونه النفايات في باطن الارض ويسبب انفجاراً فان منظمة الطيران المدني قد تأخذ قرارا بأن سلامة هبوط واقلاع الطائرات المدنية من مطار بيروت هو في خطر.
 
ولذلك يجري البحث حاليا عن كيفية اتخاذ مجلس الوزراء هذا القرار بتوسيع مطمر كوستا برافا ووصوله الى مسافة 200 متر من نهاية المدرج الرئيس في مطار بيروت وهو الشبه الوحيد الذي تستعمله الطائرات لانه المدرج الاكبر بعد مشروع توسيع مطار بيروت منذ 15 سنة.
الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout