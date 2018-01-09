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اللواء

همس

قال سفير دولة فاعلة في بيروت أن الخلافات السياسية الدائرة هي أحسن دعاية لكسب الانتخابات النيابية على ساحات المتخاصمين.

غمز

يشهد حزب مسيحي ما يشبه «الانتفاضة القاعدية» على خلفية ترشيحات تهبط «بالباراشوط»!



الجمهورية

شفافية

هاجم رئيس حزب خلال مناسبة أقامها في الجبل «حليفه» على خلفيّة عدم الشفافية والإستمرار في سياسة الإستحواذ على كل شيء.

توافق

تتدخّل مرجعية روحية بقاعية مع أطراف سياسية عدة لمحاولة الوصول الى توافق لتأليف لائحة إنتخابية في إحدى الدوائر المهمة لكن من دون الوصول الى أي نتيجة بعد.

البناء



قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنّ التمسك بالاتفاق النووي مع إيران يشكّل أساس السياسة الشرق أوسطية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوله، وإنّ المواقف من المسائل الإقليمية الأخرى على قاعدة التميّز عن الموقف الأميركي، بما فيها الموقف من اعتبار القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، تنبع من هذا الموقف الأوروبي الذي ينطلق من قناعة بأنّ سقوط الاتفاق النووي سيعني تعريض العالم لخطر حرب عالمية، بينما حمايته ستُبقي الباب مفتوحاً لحلول سياسية للنزاعات كلها.





