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خصوم الرئيس إلى السعودية: - تردد المملكة ولو في التقاط صورة مع ريفي سيخسّرنا الإنتخابات

9
JANUARY
2018
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كتب جوني منيّر في الجمهورية -

في القريب العاجل، ستكون الساحة اللبنانية مسرحاً للمعارك والمواجهات، كما للتقاطعات السياسية خلف الكواليس.


في موازاة ذلك، اتّجه خصوم رئيس الجمهورية الى السعودية من جديد لتبيان سياستها في لبنان بعد أزمة الحريري، وخصوصاً موقفها من الاستحقاق النيابي.


وفيما لم يلمس هؤلاء وجود موقف سياسيّ واضح أو خطة تحرّك، فإنّهم أبدوا قلقَهم للمسؤولين السعوديّين ومن خلال القنوات المفتوحة مع الرياض حول هذا التردّد السعودي والذي سيؤدّي في نهاية المطاف الى خسارة الانتخابات النيابية. ووفق هؤلاء فإنّ الوقت ضاق جداً، وهو ما يُحتّم ضرورة وضع خطة كاملة حول كيفية مقاربة الاستحقاق النيابي.


وفي الاستنتاجات الأوّلية لهؤلاء، أنّ الحديث عن طلاق سياسي بين السعودية والحريري ليس دقيقاً وواقعياً، ذلك أنّ السعودية لم تمنح أيّ إشارة دعم لخصوم الحريري في لبنان، ولا حتى من الناحية المعنوية.

فيكفي مثلاً توجيه دعوة للّواء أشرف ريفي الى الرياض والتقاط صورة له مع القيادة السعودية لتأخذ الأمور بداية مسار جديد على الساحة السنّية. لكن حتى هذه الإشارة لم تحصل بعد، ما يعني أنّ الحريري لا يزال حتى اللحظة ورغم كل ما حصل يحتفظ بجزءٍ لا بأس به من الدور الذي كان يلعبه قبل الأزمة.

وما يُعزّز اعتقاد هؤلاء أنّ الحريري يُردِّد أمام زواره من القوى السياسية أنّ «المال الإنتخابي» مؤمَّن، وهو ما يؤدّي الى الاستنتاج أنّ الحريري «موعود» بدعم مالي سعودي خصوصاً أنّ وضعه المالي الشخصي لا يسمح له بـ»ترف» التمويل الإنتخابي الذاتي.

لكنّ خصوم الحريري يستبعدون موضوع التمويل السعودي، خصوصاً أنّه لا يمكن أن يحصل من دون أن يَقترن بدفتر شروط، أحد أبرز بنوده عدم التحالف بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، فيما الحريري يبني ركيزته السياسية الداخليّة على مدماك التحالف مع «التيار الوطني الحر».

الجمهورية
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