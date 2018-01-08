أميركا لباكستان: نريد إجراءت ملموسة لإعادة المساعدات

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لا يزال التوتر يخيم على العلاقت بين الولايات المتحدة وباكستان منذ الأسبوع الماضي، لا سيما بعد تعليق واشنطن للمساعدة الأمنية مع "الحليف القديم".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة عرضت على #باكستان أن تتخذ "اجراءات ملموسة" لإعادة العمل بالمساعدة الأمنية.

وقال الكولونيل روب مانينغ المتحدث باسم البنتاغون "إن ما نريده بسيط جداً، يجب ألا يجد قادة #طلبان و #حقاني الذين يخططون لارتكاب اعتداءات، بعد اليوم ملجأ لهم في باكستان، أو أن يتمكنوا من شن عمليات انطلاقا من الأراضي الباكستانية".

وأضاف الكولونيل الاميركي أن "الولايات المتحدة شرحت لباكستان الإجراءات المحددة والملموسة التي يمكن أن تتخذها بهذا الصدد" مضيفاً أن المساعدة الأميركية "علقت ولم تلغ أو تنقل" إلى مشاريع أخرى.

كما قال "نحن مستعدون للتعاون مع باكستان لمكافحة المجموعات الارهابية من دون تفرقة" مشيراً إلى أن المحادثات مع الحكومة الباكستانية تتواصل "بعيداً عن الأضواء".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية جمدت الخميس مبالغ كان من المقرر أن تدفع لباكستان في إطار "صندوق دعم التحالف"، لتغطية نفقاتها المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات الأميركية سمحت للجيش الاميركي بدفع حتى 900 مليون دولار لهذا الصندوق للعام 2017 على أن يكون المبلغ 700 مليون دولار للعام 2018.

إلى ذلك، تابع المتحدث باسم البنتاغون، قائلاً: "حتى الآن لم يدفع أي قرش لباكستان في اطار المبلغ المخصص للعام 2017" قبل أن يضيف "المرة الأخيرة التي دفعنا فيها قسما من مال هذا الصندوق لباكستان تعود إلى العام 2016 وكان المبلغ 550 مليون دولار، وحصل ذلك في نهاية شباط/فبراير ومطلع اذار/مارس 2017".

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بغض النظر عن نشاط مجموعات متطرفة وحتى التعاون معها، لشن هجمات في #أفغانستان انطلاقا من قواعدها الخلفية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين، خصوصا شبكة حقاني.

ويتزعم سراج الدين حقاني هذه المجموعة وتدور شبهات منذ زمن عن تعاونها مع اجهزة الاستخبارات الباكستانية.

إطلاق عم زعيم طالبان

في المقابل، أمرت محكمة باكستانية الاثنين بالافراج عن رجل دين متطرف يتزعم صهره حركة #طالبان باكستان.

ويتهم صوفي محمد، عم زعيم طالبان باكستان مولانا فضل الله، بالقتل والخيانة والإرهاب والتمرد.

ويعتبر رجل الدين العجوز الموالي لطالبان وزعيم جماعة حركة "تنفيذ الشريعة المحمدية" المحظورة، المخطط لحركة عنف تسعى إلى تطبيق الشريعة في منطقة ملاكند في شمال غرب باكستان.

وقد أوقف الرجل عام 2001 أثناء عبوره الحدود الافغانية الباكستانية برفقة مسلحين، واتهم بارسال مئات المسلحين لاستهداف القوات الدولية بقيادة أميركية اثناء محاولتها الاطاحة بنظام طالبان.

والعام 2008 أفرج عن صوفي محمد الثمانيني قبل توقيفه مجددا العام التالي في بيشاور بسبب القاء خطاب ناري، هو سبب محاكمته حاليا.

وصرح محاميه فداء غول لوكالة فرانس برس الاثنين أن محكمة في بيشاور أمرت بالافراج عن محمد الذي كان محتجزا في سجن يخضع لحماية مشددة.

وقال المحامي "انه متقدم في السن وعاجز عن الحركة ويعاني من مشاكل كلوية ومن الوهن، ونقل الى المستشفى اكثر من مرة".

المصدر: alarabiya