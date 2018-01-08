living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا لباكستان: نريد إجراءت ملموسة لإعادة المساعدات

8
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا يزال التوتر يخيم على العلاقت بين الولايات المتحدة وباكستان منذ الأسبوع الماضي، لا سيما بعد تعليق واشنطن للمساعدة الأمنية مع "الحليف القديم".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة عرضت على #باكستان أن تتخذ "اجراءات ملموسة" لإعادة العمل بالمساعدة الأمنية.

وقال الكولونيل روب مانينغ المتحدث باسم البنتاغون "إن ما نريده بسيط جداً، يجب ألا يجد قادة #طلبان و #حقاني الذين يخططون لارتكاب اعتداءات، بعد اليوم ملجأ لهم في باكستان، أو أن يتمكنوا من شن عمليات انطلاقا من الأراضي الباكستانية".

وأضاف الكولونيل الاميركي أن "الولايات المتحدة شرحت لباكستان الإجراءات المحددة والملموسة التي يمكن أن تتخذها بهذا الصدد" مضيفاً أن المساعدة الأميركية "علقت ولم تلغ أو تنقل" إلى مشاريع أخرى.

كما قال "نحن مستعدون للتعاون مع باكستان لمكافحة المجموعات الارهابية من دون تفرقة" مشيراً إلى أن المحادثات مع الحكومة الباكستانية تتواصل "بعيداً عن الأضواء".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية جمدت الخميس مبالغ كان من المقرر أن تدفع لباكستان في إطار "صندوق دعم التحالف"، لتغطية نفقاتها المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات الأميركية سمحت للجيش الاميركي بدفع حتى 900 مليون دولار لهذا الصندوق للعام 2017 على أن يكون المبلغ 700 مليون دولار للعام 2018.

إلى ذلك، تابع المتحدث باسم البنتاغون، قائلاً: "حتى الآن لم يدفع أي قرش لباكستان في اطار المبلغ المخصص للعام 2017" قبل أن يضيف "المرة الأخيرة التي دفعنا فيها قسما من مال هذا الصندوق لباكستان تعود إلى العام 2016 وكان المبلغ 550 مليون دولار، وحصل ذلك في نهاية شباط/فبراير ومطلع اذار/مارس 2017".

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بغض النظر عن نشاط مجموعات متطرفة وحتى التعاون معها، لشن هجمات في #أفغانستان انطلاقا من قواعدها الخلفية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين، خصوصا شبكة حقاني.

ويتزعم سراج الدين حقاني هذه المجموعة وتدور شبهات منذ زمن عن تعاونها مع اجهزة الاستخبارات الباكستانية.

إطلاق عم زعيم طالبان
في المقابل، أمرت محكمة باكستانية الاثنين بالافراج عن رجل دين متطرف يتزعم صهره حركة #طالبان باكستان.

ويتهم صوفي محمد، عم زعيم طالبان باكستان مولانا فضل الله، بالقتل والخيانة والإرهاب والتمرد.

ويعتبر رجل الدين العجوز الموالي لطالبان وزعيم جماعة حركة "تنفيذ الشريعة المحمدية" المحظورة، المخطط لحركة عنف تسعى إلى تطبيق الشريعة في منطقة ملاكند في شمال غرب باكستان.

وقد أوقف الرجل عام 2001 أثناء عبوره الحدود الافغانية الباكستانية برفقة مسلحين، واتهم بارسال مئات المسلحين لاستهداف القوات الدولية بقيادة أميركية اثناء محاولتها الاطاحة بنظام طالبان.

والعام 2008 أفرج عن صوفي محمد الثمانيني قبل توقيفه مجددا العام التالي في بيشاور بسبب القاء خطاب ناري، هو سبب محاكمته حاليا.

وصرح محاميه فداء غول لوكالة فرانس برس الاثنين أن محكمة في بيشاور أمرت بالافراج عن محمد الذي كان محتجزا في سجن يخضع لحماية مشددة.

وقال المحامي "انه متقدم في السن وعاجز عن الحركة ويعاني من مشاكل كلوية ومن الوهن، ونقل الى المستشفى اكثر من مرة".

المصدر: alarabiya

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout