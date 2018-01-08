ممنوع المرور في محيط كنيسة مار مخايل بعد منتصف الليل

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغًا قالت فيه إن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه الشفة عند مفرق حي معوّض من مركز الأمن العام بإتجاه كنيسة مار مخايل، ما سيؤدي الى منع مرور السير كلّيّاً لمدّة ساعتين، اعتباراً من منتصف ليل 8-9/1/2018، لتستمر بعدها الأشغال من دون منع المرور من الساعة 22.00 لغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، وذلك لغاية يوم الخميس 10/1/2018.

وعليه، طلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.