تعميمٌ من الأمانة العامة للمجلس النيابي موجه للنواب

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في 4 كانون الثاني 2018 صدر عن امين عام مجلس النواب تعميم للنواب جاء فيه انه عملًا بأحكام المادة 154 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، ولاسيما البند 3 منها، الى ضرورة تبديل لوحات السيارات الخاصة بهم في مهلة اقصاها 31 ايار 2019.

كاميرا ال otv جالت على النواب، وسألت من توفّر لها منهم اذا بدّلوا لوحات سياراتهم. فمن قال نعم؟ ومن اكد انه سيقوم بتغييرها؟ ومن اجاب ب: ما رح غيّرا؟

طرقنا باب جيبة النواب، فماذا لو دفعوا اكثر من التعرفة المنصوص عليها بالقانون؟

لا "نمرة زرقا" بعد ايار 2019 كحد اقصى، ولسان حال المواطنين، لو تختفي معها ايضًا الخطوط العسكرية وتشبيحات رجال بعض النواب على طرقاتنا لكنّا فعلًا متساوين بالحقوق والواجبات.