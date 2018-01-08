زحمة سير خانقة في أنطلياس غداً!

A + A -

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال إزالة الفاصل على أوتوستراد أنطلياس، وتحديداً ابتداءً من أمام مطعم "مهنا" بإتجاه جسر أنطلياس لمسافة /150/ متراً تقريباً، وتركيب فواصل متحركة بديلة.





ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق بشكل جزئي، بحيث يتم منع المرور على مسرب واحد من أقصى يسار كل مسلك، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من يوم الثلاثاء 9/1/2018 لغاية الساعة 6.00 من يوم الأربعاء 10/1/2018.





يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.