بالصورة - محمد حسن فضل الله يتقدّم باستقالته خطيّاً!

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تقدّم محمد حسن فضل الله، نجل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله اليوم باستقالته الخطيّة من الملاك العام للمديرية العامة لأمن الدولة، لافتا الى انه اتخذ هذه الخطوة "حرصا على منع اي احد من استغلال الامر للإساءة للمقاومة ولوالدي النائب حسن فضل الله".





وكان محمد فضل الله قد نشر رسالة اعتذار لوالده عن قبول الوظيفة في "أمن الدولة"، بعد الصورة المتداولة لمرسوم تعيين موظفين إداريين في أمن الدولة أظهرت ورود إسمه من بين الناجحين في الإمتحان مما أثار ضجة كبيرة حول نجاحه المدعوم من قبل والده.