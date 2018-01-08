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جريصاتي يردّ على سامي الجميّل بموضوع بواخر الكهرباء

8
JANUARY
2018
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ردّ وزير العدل سليم جريصاتي على كلام النائب سامي الجميل في برنامج "الأسبوع في ساعة" مساء أمس الأحد، وذلك حول موضوع بواخر الكهرباء. 


وأوضح جريصاتي في بيان أنه تم تقديم إخبار بهذا الموضوع إلى القضاء المختص من قبل وزارة الطاقة والمياه مباشرة حيث قامت قيامة النائب سامي الجميل في حينه ولم تقعد، وقد حفظ الإخبار أي دليل عن ارتكاب أي جرم يتعلق بتجارة النفوذ أو الهدر أو الفساد، ولم يتقدم النائب الجميل بأي إخبار بهذا الخصوص أو بأي إثباتات إلى القضاء".


وأضاف البيان: "أما إذا ظهرت معطيات جديدة لدى النائب سامي الجميل بهذا الملف، ندعوه مجددا لا بل نلتمس منه بإلحاح وصدق أن يتقدم بها إلى القضاء المختص كأدلة ثبوتية، ولو كانت بمرتبة القرائن لتمكين القضاء من إجراء رقابته ومحاسبته ومساءلته".


وختم: "حقا إن الاستحقاق الانتخابي مناسبة استغلال عند البعض لمشاعر الناس، في حين أن شعبنا يميز بين من يطلق الإتهام وعينه شاخصة على صندوقة الاقتراع وبين من يقاضي ويحاسب". 

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