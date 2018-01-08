قرار جديد من الوزير.. هذا ما فُرِضَ في مطار بيروت

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أصدر وزير الزراعة غازي زعيتر قراراً يحمل الرقم 8/1، يقضي بفرض المعاينة الإلزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في مطار "رفيق الحريري الدولي" - بيروت. ونصّ القرار على ما يلي:

المادة الأولى: فرض المعاينة الإلزامية من قبل موظّفي الحجر الصحي الزراعي - مطار بيروت - على البضائع المصدرة والمستوردة قبل منح التأشيرات المطلوبة.

المادة الثانية: يسمح بالكشف على الإرساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلاً.

المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2018.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم".