living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علّوش: لو كان فعلا باستطاعة حزب الله تدمير اسرائيل لكان خاض هذه المهمة منذ زمن

8
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د ..مصطفى علوش ان النأي بالنفس مجرد وهم ودفن للرأس في الرمال، بدليل المواقف والتصاريح التصعيدية والمتطرفة التي تتقدم خطابات ومواقف السيد حسن نصرالله وتصاريح قيادات حزب الله المجاهرة بدعم الدور العسكري الايراني في لبنان والمنطقة العربية، معتبرا بالتالي ان النأي بالنفس كناية عن محاولة من قبل القوى السيادية لترسيخ نوع من الاستقرارين الامني والسياسي على الساحة اللبنانية ولتفادي ما يعوق المسارين التشريعي والتنفيذي في البلاد، خصوصا ان الجميع بات مقتنعا ان كل جدل حول الملفات الاقليمية لن يبدل في أحوالها لا سلبا ولا ايجابا.

وردا على سؤال، لفت علوش في تصريح لـ «الأنباء» الى ان التهديدات المباشرة التي اطلقها السيد حسن نصرالله باتجاه اسرائيل ليست سوى تهديدات تقليدية ممجوجة لا تتخطى عتبة الاستهلاك الاعلامي والشعبوي، بدليل ـ والكلام لعلوش ـ انه لو كان فعلا باستطاعة حزب الله تدمير اسرائيل وتحرير فلسطين او اقله القدس لكان قد خاض هذه المهمة منذ زمن، ولما بقي امينه العام حتى الساعة متخفيا لا يظهر الا من خلال الشاشات العملاقة وعبر مقابلات تلفزيونية مسجلة مسبقا داخل اقامته السرية، معتبرا بالتالي ان كلام السيد نصرالله الاخير كلام مسرحي قوامه الدعاية والاعلام لايهام الرأي العام بوجود قدرات عسكرية خارقة لديه.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout