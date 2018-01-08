علّوش: لو كان فعلا باستطاعة حزب الله تدمير اسرائيل لكان خاض هذه المهمة منذ زمن

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رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د ..مصطفى علوش ان النأي بالنفس مجرد وهم ودفن للرأس في الرمال، بدليل المواقف والتصاريح التصعيدية والمتطرفة التي تتقدم خطابات ومواقف السيد حسن نصرالله وتصاريح قيادات حزب الله المجاهرة بدعم الدور العسكري الايراني في لبنان والمنطقة العربية، معتبرا بالتالي ان النأي بالنفس كناية عن محاولة من قبل القوى السيادية لترسيخ نوع من الاستقرارين الامني والسياسي على الساحة اللبنانية ولتفادي ما يعوق المسارين التشريعي والتنفيذي في البلاد، خصوصا ان الجميع بات مقتنعا ان كل جدل حول الملفات الاقليمية لن يبدل في أحوالها لا سلبا ولا ايجابا.

وردا على سؤال، لفت علوش في تصريح لـ «الأنباء» الى ان التهديدات المباشرة التي اطلقها السيد حسن نصرالله باتجاه اسرائيل ليست سوى تهديدات تقليدية ممجوجة لا تتخطى عتبة الاستهلاك الاعلامي والشعبوي، بدليل ـ والكلام لعلوش ـ انه لو كان فعلا باستطاعة حزب الله تدمير اسرائيل وتحرير فلسطين او اقله القدس لكان قد خاض هذه المهمة منذ زمن، ولما بقي امينه العام حتى الساعة متخفيا لا يظهر الا من خلال الشاشات العملاقة وعبر مقابلات تلفزيونية مسجلة مسبقا داخل اقامته السرية، معتبرا بالتالي ان كلام السيد نصرالله الاخير كلام مسرحي قوامه الدعاية والاعلام لايهام الرأي العام بوجود قدرات عسكرية خارقة لديه.