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الكهرباء ستعود تدريجياً .. هي البشرى التي خلص اليها الاجتماع المطوّل في وزارة الطاقة بين الوزير سيزار ابي خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقابة العمال والمستخدمين في كهرباء لبنان..



الاسمر اكد ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه يرضي جميع الاطراف



اما وزير الطاقة سيزار ابي خليل عراب الاتفاق فأكد انه ادى دوره الطبيعي الذي ينص عليه الدستور، والاتفاق يأتي في اطار تصويب المادة 17 من القانون 46 الذي اقرّر سلسلة الرتب والرواتب.



وزير الطاقة شدد انه خلال فترة الاضراب جرى عدد من التصليحات الضرورية والطارئة في كل المناطق اللبنانية واين دعت الحاجة اليها ومن هذا الباب لا يمكن لاحد المزايدة.