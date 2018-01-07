A + A -



نجا ابن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا من الموت بعد احتراق سيارته بشكل مفاجئ على احدى الطرقات اللبنانية وفق ما نشر نقولا على حسابه الخاص على فيسبوك ولفت في احدى التعليقات انّو زوجته اعطت ابنها في الصباح صورة للقديس شربل ليضعها في السيارة، فكتب نقولا:شكرا مار شربل بفضلك نجا ابني



نشر موقع يازا للسلامة المرورية فيديو عن طفل يعرض حياته لخطر شديد في حي السلم... فخلينا نتابعو سوا



انتشر ايضا على مواقع التواصل فيديو عن صفوف المواطنين التي لا تحصى في الميكانيك



حاز انتقال النجم البرازيلى فيليب كوتينيو من نادي ليفربول الانكليزي الى برشلونة الاسباني على حيّز واسع من اهتمام رواد مواقع التواصل وانتشر فيديو من اعداد نادي برشلونة بالمناسبة على السوشيل ميديا



نشرت ام لـ4 توائم في كندا فيديو لاطفالها الاربعة وهم يعانقون بعضهم بعضا في مشهد يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد عانق الاطفال بعضهم وهم



يشاهدون معا احد الافلام معبرين بهذا التصرف عن مدى اهتمامهم ببعضهم