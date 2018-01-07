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السادس من ايار المقبل هو موعد الانتخابات النيابية وفق قانون جديد قائم على النسبية، حدد بذاته مرحلة اولى لاقتراع المغتربين قبل 15 يوماً على الاكثر من موعد الانتخابات. وبالفعل، حدد موعد المرحلة الاولى لاقتراع المغتربين على يومين في 22 و 28 نيسان المقبل. ما يعني حكماً اننا امام الاسبوعين الاخيرين الفاصلين عن صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخية.



صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عن وزير الداخلية، يطلق صفارة انطلاق المعركة الانتخابية، بعد انجاز كل ما يتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات.



غابت الانتخابات النيابية عن لبنان منذ العام 2009، فهل يكون استحقاق 2018 في خطر ؟



اي تخطٍّ لمهلة 22 كانون الثاني، من دون دعوة الهيئات الناخبة سيعد مخالفة ترتب الذهاب الى تعديل قانون الانتخابات، ولا سيما ان قانون الانتخابات حدد تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ومعه كل المواعيد المرتبطة بمواعيد تقديم الترشيحات



وسحبها وتشكيل اللوائح.