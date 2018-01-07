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لا جديد في قضية مراسيم ترقيات القوى المسلحة اللبنانية كافة، التي باتت عالقة نتيجة تمنع وزير المال عن توقيع مرسوم ترقيات ضباط الجيش اللبناني، كما أقرها المجلس العسكري وصدقها مرسوم دستوري.



والعارفون بالعلم والعمل يقولون ان الموضوع تم ترحيله، لا حتى ما بعد الانتخابات النيابية، بل حتى استحقاق الترقيات العسكرية المقبلة في ١ تموز ٢٠١٨.



هكذا ينتظر ان ينتقل التركيز الان الى الانتخابات، والى المؤتمرات.



الانتخابات في ٦ أيار، لكن طلائعها في ٢٢ نيسان، وبالتالي مهلها القانونية تبدأ بعد ايّام.



اما المؤتمرات فمتلاحقة وضاغطة:روما لدعم الجيش في آذار على ابعد تقدير، باريس أو مؤتمر سيدر للدعم الاقتصادي والمالي والتنموي في النصف الاول من نيسان، تليه زيارة ماكرون الى بيروت، ثم مؤتمر بروكسل للنازحين اخر نيسان.



وبين هذه الاستحقاقات زيارات عدة لرئيس الجمهورية الى الخارج، بدءا بالكويت في



٢٣ الجاري، وزيارات مماثلة لمسؤولين دوليين الى بيروت.



باختصار الاجندات حافلة، لكن الحق يظل حقا مهما طال الزمن، لا يغيره تزوير



ولا تهويل ولا تإجيل ولا تعطيل.