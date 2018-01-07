بالصورة.. في أقل من شهرين حصان آخر ضحية حادث صدم

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في حادث هو الثاني من نوعه الذي تشهده صيدا في اقل من شهرين، صدمت شاحنة مسرعة حصاناً كان يجتاز البولفار الشرقي للمدينة ، وقذفت به لبضعة امتار باتجاه وسطية الطريق ما ادى الى نفوقه على الفور .

واستوقف مشهد الحصان النافق بعد الحادث عددا من المواطنين العابرين بسياراتهم او سيرا على الأقدام قبل ان يتم رفعه من المكان من قبل بلدية صيدا .

اشارة الى ان حادثا مماثلا ً شهده البولفار البحري للمدينة في تشرين الثاني الماضي عندما صدمت سيارة حصانا شاردا يعبر الطريق ما ادى الى تضرر السيارة وجرح مواطنة كانت بداخلها والى اصابة الحصان بجروح بالغة ومن ثم نفوقه .

كما سجلت حادثة مماثلة في المدينة قرب مستديرة سراي صيدا الحكومي أواخر العام 2016 وانتهت بإعدام الحصان رميا بالرصاص بعدما اظهر تقرير الطبيب المختص حينها ان لا أمل بشفائه.