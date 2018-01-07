بالصور "اليائسة" - جبهة النصرة تعقد اجتماعاً طارئاً بعد سيطرة الجيش السوري على “سنجار”

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نشرت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) صورا قالت إنها من اجتماع طارئ لمواجهة التطورات في إدلب بعد تقدم الجيش السوري والحلفاء في عمق ريف إدلب وسيطرتهم على عشرات القرى بينها بلدة “سنجار” الاستراتيجية وعدة قرى في محيطها.



وضم الاجتماع عدداً من مسؤوليها العسكريين من بينهم مسؤولها العام المدعو “أبو محمد الجولاني”، وتظهر بوضوح علامات الإحباط والهزيمة والاضراب والتوتر على ملامح وجوه مسؤولي “هيئة تحرير الشام”.

وبذلك تكون قوات الجيش والحلفاء قلصت المسافة التي تفصلها عن مطار أبو الظهور العسكري إلى أقل من 15 كم.