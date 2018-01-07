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مؤسسة كهرباء لبنان تجدد اعتذارها من المواطنين لعدم قدرتها على خدمتهم بسبب استمرار اضراب النقابة

7
JANUARY
2018
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عطفا على بياناتها السابقة بشأن تداعيات اضراب نقابة عمالها ومستخدميها، تذكّر مؤسسة كهرباء لبنان بمواصلة النقابة عدم السماح بـ:

• إجراء التصليحات على شبكات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض كافة.
• اجراء المناورات على مخارج التوتر المتوسط.
• وضع المجموعة الغازية الثانية في دير عمار (160 ميغاوات) في الخدمة.
• تصليح المجموعة الثالثة وإجراء الصيانة على المجموعة الثانية في معمل الذوق الحراري (210 ميغاوات).
• وضع إحدى مجموعتي معمل بعلبك (30 ميغاوات) في الخدمة.
• ضخ مادة القبول اويل لتشغيل الباخرتين التركيتين في الذوق والجية مما سيؤدي إلى توقيف باخرة الذوق (190 ميغاوات) بدءا من مساء اليوم الأحد وباخرة الجية (190 ميغاوات) بدءا من مساء الاثنين الواقع فيه 8/1/2018.


بناء على ما تقدم، تجدد مؤسسة كهرباء لبنان اعتذارها من المواطنين في جميع المناطق اللبنانية المتضررين من تداعيات الاضراب المذكور، آملة أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد غدا في وزارة المالية عن نتائج ايجابية، وبالتالي انتهاء اضراب النقابة بما يسمح بإعادة الأمور إلى طبيعتها في المؤسسة وإعادة الانتظام إلى التغذية بالتيار الكهربائي.

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