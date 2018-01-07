خاص العالم: الجيش يسيطر على مبنى العضم في حرستا

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افادت مراسلة قناة العالم الإخبارية في سوريا أن الجيش السوري سيطر على مبنى العضم، مشيرة الى أنه يعتبر العقدة الاهم في عملية فك الطوق عن ادارة المركبات بحرستا في ريف دمشق.

من جهة اخرى افاد مراسلنا في دمشق الزميل وسام الجردي بمقتل عدد كبير من إرهابيي جبهة النصرة في محيط إدارة المركبات بحرستا من بينهم أمير جبهة النصرة أبو طلال القابوني ونائبه أبو محمد الطاحون.

وفي وقت سابق استهدف الجيش السوري تحصينات المسلحين على عدة محاور في حرستا بريف دمشق في الغوطة الشرقية .

كما استهدف الجيش السوري طرق امداد المسلحين وخطوطهم الخلفية في عربين بريف دمشق لمنع وصول اي مؤازرات للمسلحين على جبهة حرستا.