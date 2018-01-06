الوزير ابي خليل يعتذر..

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صدر عن وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل بيانا عبر خلاله عن أسفه لعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على اصلاح الاعطال على شبكة الكهرباء في عدد من المناطق اللبنانية مما يبقي مناطق عديدة دون تغذية وذلك بسبب الاضراب الذ ي تنفذه النقابة ، عمال ومستخدمو المؤسسة على خلفية اعتراضهم على تطبيق السلسلة على رواتبهم .



وأكد الوزير أبي خليل عمله وحرصه على ايجاد الحلول الملائمة مع الجهات المعنية مؤكدا ان البحث جار مع وزير المال علي حسن خليل من اجل ايجاد الحل الملائم معلنا عن اجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل ايضا مع وزير المال لمتابعة الموضوع من أجل الوصول الى الحلول الملائمة من جهة وتأمين حسن سير المرفق العام من جهة ثانية.

واذ يعتذر من المواطنين الكرام ، يؤكد ان الوصاية المالية ليست للوزارة وبالتالي فإن الحل لا يقتصر على وزارة الطاقة بل يتطلب تضافرا للجهود .