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قداس وإستقبال المهنئين بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية ألارثوذكسية

6
JANUARY
2018
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ترأس سيادة المطران شاهيه بانوسيان، مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ،قداساً في كاتدرائية القديس نيشان في زقاق البلاط، والقى بانوسيان عظة اشار في خلالها الى ان عيد ميلاد مخلصنا يسوع المسيح يدعو لنا الى وحدة الايمان والرجاء. وقال:

" الله تجسد في يسوع وهذا العيد يستدعي من كل واحد منا الى التأمل في الخطايا التي ممكن ان يرتكبها والقدرة على تغلب مصاعب الحياة".واضاف" عيد الميلاد هو الفرصة المناسبة لتجديد ايماننا ولخدمة الكنيسة والوطن ". وقال بانوسيان "من خلال ولادة يسوع المسيح اراد الله بعث رسالة وهي استقبال يسوع في حياتنا وادخال الفرحة الى قلوبنا والحياة الى روحنا".وختم " نتمنى ان يعم السلام والامان على وطننا لبنان والشرق الاوسط".

واستقبل سيادة المطران بانوسيان، المهنّئين في صرح كاتدرائية القديس نيشان وفي صرح مطرانية الارمن الارثوذكس، وقد حضر وزير شؤون المرأة جان اوغاسابيان ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، امين عام حزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان، النائب ارتيور نظاريان، وزير السياحة اواديس كيدانيان، السفير الارمني ساموئيل مكردجيان، وفد من قيادة حزب الله، وفد من قيادة حركة امل، وفد من حزب الكتائب، مطران الارمن الكاثوليك جورج اسادوريان ، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني، رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، وزراء ونواب سابقين، ممثلوا الاحزاب الارمنية، ممثلوا الجمعيات الارمنية وفعاليات ارمنية.

 

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