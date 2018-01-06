عباس إبراهيم: - إجراء الانتخابات النيابية انعكاساً لعودة الحياة الطبيعية

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اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حوار مع مجلة «الأمن العام»، إجراء الانتخابات النيابية «انعكاساً لعودة الحياة الطبيعية والديموقراطية الى البلاد بشكل واضح، عودة تكرّس الاستقرار السياسي والاجتماعي»، مشيراً الى «الربط بين الاستقرارين السياسي والأمني، من دون الاستقرار السياسي ليس هناك استقرار أمني».

ولفت في الشأن الأمني الى أن «قدرات الشبكات الإرهابية اصبحت محدودة جداً بعد عملية فجر الجرود». وقال: «الشبكات الإسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، كذلك فإن مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه».