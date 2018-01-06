اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 06-01-2017

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الاخبار

اتفاق انتخابي

علمت «الأخبار» أن مجموعات من «المجتمع المدني» عقدت اجتماعاً أمس سعياً إلى الاتفاق على تحالف لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. وضمّ الاجتماع ممثلين عن مجموعات «طلعت ريحتكن» و«بدنا نحاسب» وجمعيات بيئية وحزب الخضر و7 أعضاء من «بيروت مدينتي»، إضافة إلى القيادي السابق في التيار الوطني الحر زياد عبس.

وتم الاتفاق على خوض الانتخابات تحت مظلة واحدة في كافة المناطق، من دون الاتفاق بالضرورة على خوضها في لوائح موحدة. وسيُعقد مؤتمر لإعلان الاتفاق يوم 13 كانون الثاني الجاري. كذلك علمت «الأخبار» أن حملة «بدنا نحاسب» قررت ترشيح أحد مؤسسيها، هاني فياض، لخوض الانتخابات عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، علماً أن الحملة قررت ترشيح أعضاء منها في 8 دوائر.

الجمهورية

أحد النواب الذي ينتمي إلى جهة سياسية فاعلة أعدّ بياناً إعتراضياً على كتاب تأنيب تلقّاه من مرجعيته السياسية على خلفية مواقف أدلى بها حيال قضية حساسة.

تبلّغ وزير سابق من رئيس الحزب الذي ينتمي اليه تجهيز نفسه للترشح للإنتخابات المقبلة بعد ما كان قد أُبلغ في فترة سابقة إستبعاده عن الترشيح.

وجّه أحد المسؤولين عبارات قاسية لمسؤولين في مؤسسة روحية على خلفية شكاوى من عمليات إبتزاز ترافق إجراءات الطلاق والزواج.

البناء

خفايا

كشف مقرّبون من رئيس حزب وازن في جبل لبنان أنه توصّل أخيراً إلى تحقيق معادلة «صفر مشاكل» مع كلّ القوى السياسية التي تشاركه الدوائر الانتخابية التي يوجد فيها حزبه ومناصروه، حتى لو كان بعض هذه القوى في لوائح مقابلة، ولكن تبقى الأمور في إطار التنافس الإيجابي ومن دون أيّ تشنّج، خصوصاً في ظلّ القانون النسبي، وهو الأمر الذي يؤمّن البيئة الملائمة لعملية الانتقال السياسي بينه وبين نجله.

كواليس

أكدت مصادر خليجية صحة المعلومات اليمنية عن إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على منطفة نجران العسكرية داخل الأراضي السعودية وفشل محاولات إسقاطه، وقالت إنّ ولي العهد السعودي ترأس اجتماعاً لخبراء الصواريخ السعوديين والأميركيين لبحث نقاط الضعف في شبكة الدفاع الجوي السعودية، وانّ الإسرائيليين سبق وعرضوا خبرتهم في القبّة الحديدية لكن مقابل مبلغ يصل إلى خمسة مليارات دولار أميركي، وانّ بن سلمان يدرس العرض وجدواه العملية مع الأميركيين.

اللواء

لغز

يُراهن رئيس حزب مسيحي على حصة نيابية مفاجئة، بتحالفات ثابتة، وحسبما تدعو الحاجة!

غمز

تعاني قوى حزبية وسياسية متعدّدة من أزمة مالية خانقة، قد تكون لها ارتداداتها على الانتخابات النيابية.

همس

تفاجأت جهات معنية، بتحديد مواعيد زيارات لأكثر من مسؤول إلى بعض العواصم، مع العلم أن المقصودين بها، لا يعلمون عنها شيئاً.