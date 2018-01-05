living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا علّقت بلدية بيروت على حريق الزيدانية

5
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: "تداول بعض وسائل الاعلام أخبارا مغلوطة وغير دقيقة عن حادث الحريق الذي حصل أمس في منطقة الزيدانية وذهب ضحيته ثلاث ضحايا من عائلة الكوش.

بداية، يأسف فوج اطفاء مدينة بيروت على سقوط الضحايا الأبرياء ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ويهمنا أن نوضح للرأي العام المعلومات التالية :
بتاريخ يوم الخميس الواقع فيه 4-1-2018 وفي تمام الساعة 19,27 دقيقة، تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء مدينة بيروت مكالمة هاتفية من احد المواطنين تفيد عن اندلاع حريق في احدى الشقق السكنية في منطقة الزيدانية - زاروب عيتاني - بناية العيتاني الطابق الثالث. وعلى الفور، تمت احالة الاتصال في تمام الساعة 19,28 دقيقة الى القطاع الثاني (ثكنة الشهيدين عادل سعاده ومحمد المولى ) في منطقة الباشورة كونه القطاع الأقرب الى مكان الحادث. وعلى الفور في تمام الساعة 19,29 دقيقة، انطلقت القوة العاملة بكامل تجهيزاتها الفردية ضمنا قوارير الهواء، بآليات الاطفاء رقم 302 وسيارة الاسعاف رقم 262، بناء على أوامر قائد الفوج واشرافه وحضوره وحضور الملازم رئيس القطاع الثاني لمؤازرة الفرقة العاملة، حيث تبعها بعد ربع ساعة من الوقت صهريج المياه وسيارتا إسعاف للدعم .


وعند وصولها الى المكان، كانت ألسنة النيران تتصاعد من نافذة منزل المدعو وفيق النجار في الطابق الثالث من المبنى ، فورا تم تقسيم القوة الى مجموعتين تعملان معا في الوقت نفسه، حيث عملت فرقة الاطفاء على تركيز المعدات اللازمة وقطع التيار الكهربائي عن المبنى و باشرت عملية الإخماد بواسطة المياه لإخماد الحريق المندلع في الطابق الثالث، وكان رجال المجموعة التي دخلت المبنى لاخماد النيران مزودين بأجهزة التنفس والانارة اللازمة، في حين كانت المجموعة الثانية تعمل على إجلاء الضحايا الثلاث فاطمة مصطفى قضيماتي وابنها محمد علي حسن الكوش وابنتها لارا حسن الكوش، بالإضافة الى أنهم تمكنوا من إنقاذ 5 مصابين وعدد من المواطنين بعد أن لزم الأمر خلع بعض أبواب الشقق لإنقاذ السكان المتواجدين بداخلها حفاظا على سلامتهم، وقد تم نقل الضحايا الثلاث والمصابين الخمس بواسطة آليات الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى الجامعة الأمريكية.


وبعد الكشف على مكان الحادث تبين انه ناتج عن اشتعال شرشف بسب المدفئة مما أدى الى إمتداد النيران وانتشارها بشكل سريع في أرجاء المنزل، كذلك تبين وجود مطافئ يدوية كان قد استعملها بعض المواطنين لمحاولة إطفاء الحريق قبل أن يفقدوا السيطرة على النيران ليقوموا بعدها بالاتصال بفوج الاطفاء والدفاع المدني للتلبيغ عن الحادث، علما أنه وقبل وصول عناصر فوج الاطفاء الى المكان لاخماد الحريق، كان يتواجد في الشقة الكائنة في الطابق الثالث من المبنى حيث شب الحريق، طفلتان بمفردهما بعد أن كانت والدتهما خرجت من المنزل لجلب بعض الأغراض حسب قولها، وعند بداية نشوب الحريق هربت الطفلتان الى الشقة المجاورة لشقتهما، ولدى فتح باب المنزل ودخول الهواء الى أرجائه تسارعت وتيرة اشتعال الحريق.

أما في الطابق الرابع من المبنى حيث الشقة السكنية التي تقطنها عائلة الكوش وتضم المرحومة فاطمة مصطفى قضيماتي وابنها المرحوم محمد علي حسن الكوش وابنتها المرحومة لارا حسن الكوش الذين حاولوا الخروج من المنزل صعودا الى الطوابق العليا هربا من كثافة الدخان المنتشر في المكان، حيث إستطاع الأبن ووالدته الوصول الى الطابق الخامس وأغمي عليهما وفارقا الحياة، في حين كانت الابنة قد وصلت الى الطابق السادس اغمي عليها أيضا وفارقت الحياة والسبب يعود الى إستنشاقهم الدخان الناتج عن الحريق.
بينما استطاع رجال فوج اطفاء بيروت اسعاف كل من كوكب الكوش وأميرة الكوش اللتين كانتا محتجزتين على درج المبنى في الطابق الرابع وتم نقلهم الى المستشفى للمعالجة.

ختاما، نتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الأخبار من مصدرها الحقيقي منعا لتضليل الرأي العام، رحم الله ضحايا عائلة الكوش وأسكنهم فسيح جناته ونتمنى الصبر والسلوان لعائلتهم".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout