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بقلم جورج عبيد -

"متى ظهر المسيح الذي هو حياتنا حينئذ تظهرون معه في المجد" (كولوسي3: 4)



ظهور المسيح في الكون، كشف للحياة الأبديّة به. كلّ هذف الله الآب، أن يترجم نفسه أنه المحبّة، والمحبة نور الناس، ولا يستدلّ عليها إلاّ بالوليد الإلهيّ المتجسّد وبالثالوث القدوس الظاهر فوق نهر الأردن والممدود بظهوره حتى القيامة والصعود والعنصرة.



قديمًا كان المسيحيون يدمجون بين الميلاد والغطاس ويسمونه عيد الظهور الإلهيّ، ليقينهم بأنّ الله ظهر بالمسيح المتجسد في بيت لحم من مريم البتول، وظهر في اللحظة التي أقبل بها إلى الأردن ليقتبل المعموديّة من يوحنّا المعمدان في نهر الأردن فاكتمل الظهور الفعليّ بسطوع الثالوث أي الآب القائل عن ابنه هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، والابن باقتباله الصبغة من عبد، والروح القدس رفرف بهيئة حمامة، إلى أن تمّ الفصل بين الميلاد والمعموديّة خلال سنتيّ 325 و354 ليتمّ تثبيت عيد الميلاد من قبل كنيسة روما سنة 336 ميلاديًّا.



وعلى الرغم من الفصل بين العيدين بحيث أمسى عيد الغطاس يقام في السادس من كانون الثاني وعيد الميلاد في الخامس والعشرين من كانون الأوّل ما عدا كنيسة روسيا وبلغاريا والأرثوذكس في فلسطين والأقباط في مصر والأرمن الأرثوذكس حيث يقيمون عيد الميلاد ما عيد الغطاس في السادس من كانون الثاني أو في السابع منه، فإنّ حركة الظهور الإلهي انطلقت من التجسد وانكشفت بعمقها في المعمودية وبرزت بوضوح تام في تجلّي المسيح على جبل ثابور، وهنا كانت المقابلة ما بين العهد القديم الممهد لمجيء المسيح من خلال موسى وإيليّا والمسيح نفسه الذي هو كمال الوجود والأزمنة وتظلّل كلّ هذا بسحابة الروح القدس والآب أعلنه بدوره ابنًا محبوبًا قائلاً فله اسمعوا، إلى أن انفجر الحبّ الثالوثيّ بعمق كبير دمًا وماءً في الآلام والموت فجاءت القيامة لتعلن المسيح الظافر والظاهر في الكون والملتصق حتى بعد الصعود بواسطة الروح القدس.



هذا العيد بالذات يعني المسيحيين في عمق انوجادهم الكيانيّ ومعنى هويتهم الروحيّة، وهو بجوهره يماثل الفصح بعظمته إذا نقول عن الفصح بأنه عيد الأعياد وموسم المواسم. أهميته ليست بذاته فقط بل بانسيابه التأسيسيّ للحياة المسيحيّة ولحياة المسيحيين المسميّن على إسم المسيح. قبل المعموديّة كان يوحنّا المعمدان يبشّر بحضور المسيح وظهوره في الكون قائلاً توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، وفهمنا من معنى تلك الكلمة بأنّ الملكوت كلّه قائم في المسيح نفسه، وملاقاة المسيح لا تتمّ إلاّ بالتوبة، وكان بدوره يعلن قائلاً على لسان أشعياء النبيّ هوذا حمل الله الرافع خطايا العالم، وفهمنا من معنى قوله بأنّه الحمل المعدّ للذبح، وهو بالعمق اللاهوتيّ هو الحمل الذبيح قبل كون العالم، وأشعياء سبق فرآه لا منظر له يشتهى ولا بهاء منبئًا عن آلامه الرهيبة.



يرسم المسيح في المعمودية مجده الحقيقيّ، فيتجلى المجد في ظهور الثالوث المقدّس فوق الأردن. والثالوث جوهر الحياة المسيحيّة، فلا مسيحية بلا ثالوث، وقد تكرّس إيمان المسيحيين بالثالوث بالمعنى العقيديّ في دستور الإيمان المقرّ في مجمع نيقية سنة 324 م. الله يعلن نفسه بالثالوث، فهو الآب، والاين الذي كان فيه وبه كوّن كلّ شيء كونه الكلمة، ظهر في العالم وجه الله الكامل، والروح القدس استقرّ في الابن وهو المستقرّ في العالم كلّه، فلا ليتورجيا ولا سرّ يتمّ في الكنيسة إلاّ باستدعاء الروح القدس. مجد المسيحيّة ومجد المسيحيين كامن في هذا الإيمان الراسخ. في الظهور الإلهيّ لا نعيد للمسيح المعتمد فقط، بل نعيّد لظهور الثالوث بكماله أي ظهور مملكة الآب السماوية في التاريخ والزمن والكون. يكشف المسيح في ظهوره أنه حياتنا. حياة للفرد وحياة للجماعة. فيتحرّك الفرد وتتحرّك الجماعة به. ويتصاعد الحراك نحو المجد لأنّ المسيحيين يرون في مسيحهم هذا المجد. لقد جسّد المسيح مجده في الأردن فأعطى نفسه لنا مثالاً، وجعلنا بدورنا نعيشه ونتسربله في اقتبال كلّ واحد منا المعمودية فنصير ممسوحين بنعمته، وحول مجده إلى شفاء للمرضى وإنهاض المخلّعين وإنارة للعميان وإقامة للموتى، وتجوال ما بين الناس في الناصرة والجليل وكفرناحوم وصولاً إلى صور وصيدا، ليجعل هذا المدى أساسًا للمسيحية الظافرة بقيامته، إلى أن أعلن مجده بين الأمم فوق الخشبة فانسكب دمًا وبات الدم ضياء بفعل قيامته من بين الأموات.



في المعموديّة أعلن المسيح آلامه وموته وقيامته. شاء أن يمحق نفسه في المياه، كما قرّر أن يسحق بخشبة الصليب ويمحو نفسه لثلاثة أيام في القبر، وما إن خرج من المياه حتى بان نورًا للأمم فاكتمل ظهور النور بنصره. كل حركة قام بها السيد أشار من خلالها إلى ذبحه، وهذا معنى قول يوحنّا المعمدان بأنه حمل الله الرافع خطيئة العالم، يوحنا تنبّأ بدوره عن آلامه وموته لأن خطايا البشريّة احتشدت به ورفعها حصل في الموت فتحول المسيح بهذا المعنى حياة لشعبه أي حياة لنا. لذلك المسيحيون يعلنون إيمانهم وإيمان أبنائهم باقتبالهم سرّ المعموديّة، يعتمدون على اسم المسيح، وعند الأرثوذكس يغطّس الطفل المعمّد ثلاث مرّات في جرن المعمودية رمزًا للثالوث ودفنًا للخطايا البشريّة فيختم بختم الروح القدس بواسطة الميرون أي يصير جزءًا من عائلة الثالوث فيلبس المسيح إلى الأبد على قاعدة قول بولس، أيها الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم.

إلى هذا، لا يسوغ الفصل بين المسيح والمسيحيين والمسيحيّة. المسيح حجر الزاوية لعمارة شاءها بنفسها أن تبقى دائمة الانبلاج هنا وثمّة. من اعتمد بالمسيح لبسه، وبعمق كبير صاره، أي صار إياه. لذلك لا يعرّف المسيحيّ عن نفسه بالهويّة الورقيّة، يعرف المسيحيّ بالتزامه الحقيقيّ بهذا الذي احبّه حتى الموت وبذل نفسه لأجله بانسحاقه على خشبة العار، وحولها ببذله إلى خشبة النصر.



لقد تحولت المسيحيّة إلى مسرى سياسيّ في لبنان. ليس عيبًا أن تساهم المسيحيّة في خدمة هذا البلد أو ذاك أو تساهم في خدمة الإنسانيّة، وهي متبنيّة لقضيّة القدس لأنها قدس أقداسها. فالمسيح ظهر في الكون والتاريخ ليكون ويتحرّك فيه ويعطي نفسه فيه. الإنسان المختوم بختم الروح القدس من واجبه أن يؤكّد دوره في السياسة والاقتصاد والثقافة والإعمار والإنماء والفكر والمسرح... هذا معطى كامل لأنه يدلّ على بذل كبير ورسالة تنتمي إلى الإنجيل. في هذا المعطى يتحرّك المسيح عينًا ويظهر، ويظهر بهاء الثالوث من خلاله. لكن الدور يحتاج إلى انتماء صلب وإلى الارتكاز على صخرة الإيمان وأكل الكلمة في الإنجيل أو أكل الكتاب كما قال الله لحزقيال النبيّ "خذ هذا الكتاب وكله"، كما يؤكل جسد الرب في المناولة الإلهيّة. ليس عندنا مسيحيّة سياسيّة ومسيحيّة دينية، وليس بالتالي من فصل بين السماء والأرض. لم يرسخ المسيح حالة سياسيّة بل حالة إلهيّة ووجوديّة بالكامل، والحالة السياسيّة أو الثقافية تنسكب من أزلية الله المكنونة في أخصّائه. الدفاع عن الوجود المسيحيّ التاريخيّ ينطلق من مسلّمة الانتماء إلى إنجيل يحرّك البشرة فينا، ومن معموديّة جعلت كل واحد يلبس المسيح ويحرّكه في الدنيا كا يتحرّك هو به، المسيحية التاريخية لا تنفصل البتّة عن المسيحيّة المتجلية من لاهوت المسيح وحضوره الإلهيّ في التاريخ.



عيد الظهور الإلهيّ مساحة للعودة إلى وجه المسيح المضيء كالشمس فوق نهر الأردن وهو نفسه أضاء فوق ثابور وانبلج في قيامته. نحن في عيد يوازي الفصح جمالاً وحضورًا لأنه يقود إليه كما يأتي منه. فالمعمّدون على اسم الآب والابن والروح القدس هم القياميون والفصحيون المنتصرون مع المسيح. معمودية المسيح مدى لنؤكّد شهادتنا أنه يحيا فينا ولسنا نحن من نحيا في العالم. هو يحيا من بنا ومن خلالنا. اليوم ظهر المسيح وحضر إلى مجاري الأردن ليقودنا من هناك إلى حياتنا المستمدّة من نوره العظيم.



ألا أعطانا السيد أن نشهد له ونحيا به ليبقى راسخًا في هذا المشرق المعذّب وفي العالم أجمع. فمتى ظهر المسيح حياتنا نظهر حينئذ معه في المجد، والمسيح هو المجد والبهاء والضياء.