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تعميم من هيئة ادارة السير الى محلات صب اللوحات

5
JANUARY
2018
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 أصدرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تعميما حمل الرقم 1/2018 موجها الى كافة محلات امتهان صب اللوحات في لبنان، جاء فيه: "عطفا على المذكرات الادارية رقم 46 و 47 و48/2017 المتعلقة ببدء العمل بإصدار لوحات التسجيل الآمنة للسيارات الخصوصية والعمومية والدراجات وآلية تسليمها.

وبعد أن ورد الى الادارة مراجعات تتعلق بقيام بعض محلات صب اللوحات بإصدار اللوحات وتسليمها دون تركيبها وفقا للاصول في أماكنها على الآليات وبصمها وفقا للآلية المرسومة من قبل الادارة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى سوء استعمال تلك اللوحات، وبعد أن ورد أيضا الى الادارة مراجعات تتعلق بقبض مبالغ تفوق ال 15 ألف ليرة لبنانية المعتمدة كحد أقصى بدل تقديم وكبس وتركيب لوحتي تسجيل، الأمر الذي من شأنه أن يسبب كسبا غير مشروع من قبلكم.

لذلك، يطلب اليكم التقيد بما يلي:
1- التشدد بتطبيق الآلية القانونية موضوع المذكرات رقم 32 و 46 و 47/2017 ودليل المستخدمين، لاسيما في ما خص موضوع تلف اللوحات وعدم تسليم اللوحات لأي كان بل التأكد من تركيبها على المركبة بواسطة برغي الأمان وفقا للأصول المتبعة في ما عدا المندوبين التابعين لوكلاء شركات السيارات، عملا بأحكام المذكرة رقم 48/2017 المبلغة اليكم وفقا للاصول تحت طائلة المساءلة القانونية.

2- عدم قبض أي مبلغ يفوق ال 15 الف ليرة لبنانية مقابل تقديم وكبس وتركيب لوحتي التسجيل الآمنة، وذلك تحت طائلة اتخاذ كافة التدابير بحق المخالفين وصولا الى سحب التراخيص بشكل نهائي، علما أن الادارة تجري مقاربة شهرية للتأكد من انطباق إصدار اللوحات على الآليات العائدة لها لضبط مخزون هذه اللوحات وكيفية إصدارها وتسليمها واستعادة التالف منها وفقا للاصول القانونية".

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