تدابير سير على اوتوستراد هادي نصرالله لتمديد قساطل مياه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه الشفة على مسلكي أوتوستراد السيد هادي نصرالله، بجانب محطة تحويل الكهرباء، مما سيؤدي الى تضييق كل مسلك على حدة، من دون منع مرور السير، وذلك من الساعة 22.00 لغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، لمدة يومين، اعتبارا من تاريخ 6/1/2018.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".