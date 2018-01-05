إغتصاب جماعي لسيّدة لبنانيّة!

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كشف ناشط من مدينة "منبج" السورية تفاصيل جريمة اغتصاب بحق امرأة لبنانية ارتكبها عناصر من قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية في حاجز لهم في بلدة "عين عيسى".

وقال لـ"زمان الوصل" إن المرأة اللبنانية الضحية متزوجة من أحد أبناء الحسكة، مؤكدا أن السيدة المذكورة وتُدعى "ليلى" كانت تعيش مع زوجها في الحسكة وقررت منذ شهر زيارة أهلها بعد سنوات من فراقهم بسبب ظروف الحرب.





واشار الى انه أثناء مرور السيدة المذكورة في بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الغربي في حافلة أنزلها مسؤولو الحاجز وأدخلوها إلى إحدى الغرف بحجة التفتيش ثم تناوبوا على اغتصابها بكل وحشية.





ولفت الى أن الجناة ومنعاً من أن تقوم الضحية بفضحهم قيدوها وساقوها في إحدى سيارات الحاجز إلى سجن "منبج" التابع لــ"وحدات حماية الشعب" الواقع في مبنى المالية عند الأمن العام، حيث لا تزال هناك في معتقل يحوي بالإضافة للضحية "ليلى"،كما يقول، 70 امرأة أخرى بتهم مختلفة.





زمان الوصل