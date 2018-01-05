نقولا: لوقف عملية المعاينة الميكانيكية حتى تجهيز المراكز بشكل يليق بالمواطن

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شدد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا على أن "إهانة المواطنين في مراكز المعاينة غير مقبولة".



وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، توجه نقلا الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشيراً الى أنه "اذا لم يكن للدولة قدرة على تأمين الأمكنة كما هي الحال في دول العالم، فلتوقف العملية إلى حين تجهيز المراكز بشكل يليق بهذا المواطن المسكين الذي يدفع من أعصابه وماله لدولة تحتقره".



ولفت الى أن "هناك أرض في منطقة الدكوانه ملك الدولة وباستطاعتها استعمالها بدلا من تركها لرمي النفايات وسرح الفئران والزواحف فيها".