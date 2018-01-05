مخزومي استقبل سفير السويد.. و بارك عيد الميلاد عند الطائفة الأرمنية

تكاثرت في الآونة الأخيرة ومع اقتراب موعد الانتخابات، أخبار تتعلق بتحركات مجموعة مخزومي الاعتيادية، السنوية والدورية، ويتم وضعها بإطار لا يمت للواقع بصلة.



هنا يهم المكتب الإعلامي لرئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي إعلام الجميع أن مجموعة مخزومي التي ثابرت منذ العام 1992 على التواصل في الشأن العام مع اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً خلال جميع الأعياد والمناسبات، لن تغير عاداتها في أي سنة سواء كانت سنة انتخابية أم غير انتخابية.

وهي إذ تستنكر هذه الأخبار لا سيما في ظل نزاهتها المشهودة في التعاطي مع الجميع بكل شفافية وتقدير لجهود كل من يسهر على رعاية وخدمة الناس التي لا تقدر بأي ثمن بالمقارنة مع عطاءاتهم، تعبّر عن ثقتها بأن القاصي والداني من أهالي بيروت يعلم تماماً أن هناك من يحرك هذا الموضوع لأسباب انتخابية بحتة.

وكل عام وجميع اللبنانيين بألف خير.



واستقبل رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي في بيت البحر سفير السويد في لبنان بيرجورغين ليدسترون وبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، أكد مخزومي على أهمية تعزيز علاقات لبنان بالسويد وبأوروبا عموماً، داعياً إلى تعزيز الشراكة والتعاون في التجارة والاستثمارات وتبادل الخبرات بين السويد ولبنان خصوصاً في المجالات الطبية والتعليمية والتكنولوجية، لافتاً إلى دور لبنان الوسطي في المنطقة بين الشرق والغرب وقدرته على أن يشكل جسراً ليس للأعمال والتجارة فقط، بل للتراث والثقافة أيضاً.



كذلك بارك مخزومي عيد الميلاد عند الطائفة الأرمنية الكريمة، وتوجه بالتهنئة للأرمن عموماً والطائفة في لبنان خصوصاً، التي قدمت الكثير لبلدنا الحبيب لبنان علمياً واقتصادياً ووطنياً.

وتوجه إلى اللبنانيين مجدداً بأن يستغلوا السنة الجديدة لتكون فرحة تعم الجميع بالخير والتغيير وطيب العيش في لبنان.

وقال مخزومي: "لبنان بيحرز" أن يفرح بكل أطيافه بأعياد بعضهم بعضاً.