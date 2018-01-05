بعد كارثة الأمس.. الدفاع المدني يروي كلّ التفاصيل

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

بتاريخ 4/1/2018 إندلع حريق داخل شقة في مبنى سكني من منطقة الزيدانية – زاروب العيتاني – بيروت.

هرع عناصر الدفاع المدني لمؤازرة فوج إطفاء بيروت في إخماد الحريق الذي أسفر عن وقوع ثلاث وفيات من سكان المبنى هم: محمد علي الكوش وفاطمة ولارا الكوش الذين تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف الدفاع المدني إلى مستشفى الجامعة الأميركية .

في حين تم نقل كلّ من المصابين: كوكب الكوش إلى مستشفى الجامعة الأميركية ورحيمة باتوم من التابعية الأثيوبية إلى مستشفى الخوري.

كما نقل كل من محمد شميساني وأليس قباني بحالة ضيق تنفس للمعالجة.

وقد تابع وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق عمليات الإطفاء والإنقاذ التي إستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل حيث أعطى تعليماته للأجهزة المختصة لوضع تقرير مفصل لتحديد أسباب ووقائع الحادث .

إلى ذلك حضر مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار برفقة خبراء الحرائق التابعين للمديرية العامة لمتابعة الإجراءات لتحديد أسباب الحريق على أن يوضع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة.