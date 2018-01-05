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منخفض جوي بارد "يضرب" لبنان

5
JANUARY
2018
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يشهد لبنان منخفضا جويا باردا، حيث تهطل الأمطار بغزارة في المناطق الساحلية، بينما تشهد المناطق الجبلية التي تزيد عن ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر تساقطا للثلوج.
 
وقال عباس نعمة من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المنخفض سيكون مصحوبا برياح قد تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم في الساعة.
 
وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية، انحسار المنخفض بدءا من ظهر السبت، مع احتمال تكوّن الثلوج على المرتفعات حتى يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة منخفضة. 
 
وفي صيدا جنوب لبنان، أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى توقف الحركة الملاحية والتجارية في مرفأ المدينة.
 
ولازم الصيادون منازلهم بسبب ارتفاع الأمواج الذي ترافق مع تدني درجات الحرارة وسرعة الرياح.
 
وتشهد منطقة البقاع تدنيا كبيرا في درجات الحرارة، بينما تسجل في بعض المناطق الجبلية درجات حرارة قاربت الصفر وما دونه.
 
 
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