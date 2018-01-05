عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الثاني 2018

A + A -

الأخبار: المصارف تريد اعفاءات جديدة



بري: اللبنانيون دفعوا 150 ألف ضحية لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد



الديار: بعبدا : رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة له الحق في منح الاقدميات

بري متمسك بأن المرسوم غير دستوري وأن لبنان دفع 150ألف شهيد الدستور جديد

منح الاقدمية لا يرتب أعباء ولا يمكن ربط المرسوم بنتائج تكليف أعباء



البناء: إصرار أميركي سعودي على اجترار أخبار أحداث إيران... وهايلي تطلب جلسة لمجلس الأمن

طهران هادئة والحياة عادت لطبيعتها... وروحاني يرعى الإثنين مؤتمر أمن غرب آسيا

جلسة روتينية للحكومة... مساعٍ هادئة لحلحلة الأزمة الرئاسية... وغانم يمثل أمام القضاء



الأنوار: تحرك سياسي وشعبي يطالب بحماية حرية الرأي من السلطة

النهار: الإعلام ينتصر لنفسه .. "المعارضة" تستيقظ؟



اللواء: مجلس وزراء «كرنفالي»: إقرار جدول عادي ومتابعة وقفة الحريات

لقاء الرئيسين يبحث «مخرج الحريري».. و50 مليار ليرة لإجراء الإنتخابات



الجمهوية: الى الانتخابات بلا اصلاحات



المستقبل: خلوتان رئاسيتان في بعبدا .. والحريري يؤكد أن "مرسيم الضباط قيد المعالجة"

الحكومة تتأهب لتحديات 2018 .. وتقر إعتماد الإنتخابات

l'orient le jour: Le discours de Nasrallah revu à la loupe du 8 Mars





the daily star: Cabinet earmarks $33M for polls