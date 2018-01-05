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أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الثاني 2018

5
JANUARY
2018
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقفت مصادر دبلوماسية إيرانية أمام صدور كلام فرنسي وتركي يلقي باللوم على الإدارة الأميركية في طريقة تعاملها مع أحداث إيران الأخيرة ووصول الموقف التركي لاتهام أياد أجنبية بالعبث باستقرار إيران واتهام الرئيس الفرنسي لواشنطن وتل أبيب والرياض بتصعيد يأخذ المنطقة نحو الحرب، وقالت المصادر لا يمكن صدور مثل هذا الكلام من دون معلومات أولاً ومن دون التأكد من حجم التدخل وخطورته ثانياً، ومن دون وجود قلق جدي من انفجار الموقف بسبب ذلك ثالثاً...

 

خفايا
لاحظت أوساط سياسية أنّ ردود الفعل الرسمية لمعظم الدول العربية والإسلامية لم ترتق إلى مستوى انتفاضة الفلسطينيين ولا ردود الفعل الشعبية عربياً وإسلامياً الرافضة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني، بالرغم من الدعوات إلى اتخاذ مواقف ملموسة ضدّ الإدارة الأميركية، إذ لم تجرؤ أيّ دولة حتى الآن على استدعاء السفير الأميركي لديها وإبلاغه رسالة احتجاج إلى إدارته على القرار الأميركي المذكور.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

ما الضرر؟

سأل رئيس حكومة سابق عن الضرر من توقيع وزير المال مرسوم الضباط من دون الجدل القائم....


لا حروب

يقول مدير مركز للأبحاث العسكرية إن لا حروب قريبة تخوضها أميركا أو إسرائيل في المنطقة وأما التهويل بالحرب فيبقى من عدّة التجييش وإثارة الغرائز.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تهتم أوساط دبلوماسية بمعرفة المعلومات الصحيحة حول دور شركات دولية معروفة في تحضير الأرضية لإنتفاضة في دولة آسيوية إقليمية كبرى...

غمز
يُعاني قيادي شاب من «ضغط» يتعرّض لجهة اختيار الترشيحات وفقاً لحسابات مقررة سلفاً، وحتى لا تناقش معه..

لغز
يتحدث مخاتير عن هدايا عينية والكترونية مع افتتاح موسم الانتخابات في بيروت.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

كلام
لاحظت أوساط سياسية تراجُعاً واضحاً في كلام وزير في قضية حساسة أثيرت أخيراً بعدما كان رأس حربة في طرحها.

إنتقاد
اعتُبر كلام وزير قبيل اجتماع مجلس الوزراء بمثابة إنتقاد مبطّن لوزير آخر حليف يستأثر بالحديث عن خطة إقتصادية للبلد.

لقاء
قالت أوساط مراقبة «إننا كنا ننتظر عودة المياه إلى مجاريها بين حزب وتيار في فترة الأعياد إلّا أن ذلك لم يحصل ما يعني أن الإلتقاء ليس قريباً».

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