مأساة جديدة.. وفاة 3 أفراد من عائلةٍ واحدة جراء حريق بيروت!

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" نبيل ماجد عن وفاة ثلاثة اشخاص جراء الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم في مبنى العيتاني في محلة الزيدانية، اضافة الى ثلاثة جرحى. والضحايا هم: فاطمة الكوش، علي الكوش ولارا الكوش. فيما لا يزال في العناية المشددة بالجامعة الاميركية كل من أ.ل. قباني وك.قباني.

و تفقد امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواءالركن محمد خير، بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري الحريق واطلع على الاضرار الناجمة عنه، واكد ان "الهيئة ستتكفل بتوجيهات من الرئيس الحريري بالاهتمام بالحادث وتأمين كافة المستلزمات المطلوبة للمتضررين وتمنى الشفاء للمصابين".

ثم توجه خير الى مستشفى الجامعة الاميركية حيث اطمأن الى صحة المصابين من جراء الحريق.